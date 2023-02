Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falsche Polizeibeamte nehmen Geld in Empfang

Recklinghausen (ots)

Einen fünfstelligen Geldbetrag übergab ein Gladbecker am Montagnachmittag an seiner Wohnanschrift an zwei unbekannte Männer. Zur Geldübergabe kam es, nachdem der Senior von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen wurde. Es sei viel Falschgeld im Umlauf und das wolle man nun überprüfen. Polizeibeamte kämen vorbei, um das Geld abzuholen, damit es anschließend auf der Dienststelle überprüft werden könne. Eine nähere Beschreibung der Männer ist nicht möglich. Bekannt ist lediglich, dass sie Deutsch gesprochen hätten und der eine dick, der andere dünn gewesen sei. Wer am Montag verdächtige Beobachtungen auf der Schützenstraße gemacht hat, wird gebeten, die Polizei zu rufen (Tel. 0800 2361 111). Der Vorfall ereignete sich zwischen 14 Uhr und 15 Uhr.

Auf unserer Internetseite erfahren Sie, wie sich und Ihre Verwandten/Bekannten/Freunde besser vor Betrügern schützen können: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Weitere Tipps finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell