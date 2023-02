Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbrüche in Kindergärten

Recklinghausen (ots)

In Haltern wurde am vergangenen Wochenende in drei Kindergärten eingebrochen. Betroffen waren Einrichtungen auf der Conzeallee, dem Hennewiger Weg und der Straße Richthof. Die Tatzeit liegt zwischen dem späten Freitagnachmittag und Montagmorgen. Der oder die unbekannten Täter hebelten Türen bzw. Fenster auf, um herein zu kommen. Teilweise wurden auch im Inneren Bürotüren aufgebrochen und Schränke durchsucht. In einem Fall wurde außerdem versucht, ein Tresor aufzubrechen, was aber nicht gelang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge der Einbrüche. Außerdem werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können oder die Verdächtiges rund um die Kindergärten beobachtet haben. Zeugen können sich unter Tel. 0800/2361 111 melden.

