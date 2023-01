Limburg (ots) - Die Polizei Limburg-Weilburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Vermisst wird die 85-Jährige Elsbeth Löhr aus Weilmünster. Frau Löhr ist derzeit in einer Pflegeeinrichtung in Weilmünster wohnhaft. Diese verließ sie am Abend des 02.01.2023 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei und Feuerwehr führten ...

