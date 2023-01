PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisstenfahndung der Polizei nach 85-Jähriger aus Weilmünster

Limburg (ots)

Die Polizei Limburg-Weilburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Vermisst wird die 85-Jährige Elsbeth Löhr aus Weilmünster.

Frau Löhr ist derzeit in einer Pflegeeinrichtung in Weilmünster wohnhaft. Diese verließ sie am Abend des 02.01.2023 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei und Feuerwehr führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten. Frau Löhr ist trotz ihres stolzen Alters gut zu Fuß. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sie aufgrund ihrer Demenzerkrankung in der Zwischenzeit eine große Distanz zu Fuß und/oder mittels ÖPNV zurückgelegt hat.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, schlank und hat kurz bis mittellanges, braun-schwarzes Haar. Die Bekleidung ist derzeit nicht bekannt.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell