POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Kirkel

Polizei Homburg (ots) - Die Polizei in Homburg veröffentlichte am 21.09.2022 eine Öffentlichkeitsfahndung nach Frau Edeltraut Grimm. Am Samstag konnte die Vermisste von einer Passantin in einem Waldstück in der Nähe von Jägersburg festgestellt und wohlbehalten zurückgebracht werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- DGL Eisenbahnstraße 40 66424 Homburg Telefon: 06841/1060 ...

