Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vier Verkehrsunfälle mit zum Teil schwer verletzten Personen am gestrigen Vormittag

Bitburg (ots)

Im Verlauf des gestrigen Vormittags kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bitburg zu vier Verkehrsunfällen mit mehreren, zum Teil schwer verletzten Personen.

Um 07:00 Uhr kam eine 19-jährige Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße 69 zwischen Bickendorf und Staffelstein in einer Kurve wegen unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich in die Krankenhäuser in Bitburg und Wittlich eingeliefert.

Um 07:19 stürzte eine 59-jährige Roller-Fahrerin auf laubbedeckter und regennasser Straße zwischen Malbergweich und Malberg und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein weiterer Verkehrsunfalls mit einer leicht verletzten Person ereignete sich um 09:00 Uhr auf der B 51 an der Abfahrt Bitburg-Nord. Beim Abbiegen von der B 51 auf die L 5 übersah eine 63-jährige Pkw-Fahrerin das bevorrechtigte Fahrzeug auf der L 5, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 34-jährige Fahrerin dieses Pkw wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Bitburg eingeliefert.

Um 09:57 Uhr ereignete sich auf der L 39 zwischen Herforst und Binsfeld ein weiterer, folgenschwerer Verkehrsunfall. Die 82-jährige Fahrerin eines mit zwei Personen besetzte Pkw kam aus vermutlich nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin und ihre 80-jährige Beifahrerin mussten aus dem Fahrzeug befreit werden und wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser in Trier und Wittlich eingeliefert.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bitburg nochmals auf die herbstlichen Gefahren durch Nässe und Laub auf den Straßen hin und bittet um entsprechend vorsichtige Fahrweise.

