Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Aufmerksame Bankmitarbeiterin vereitelt Betrug

Recklinghausen (ots)

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin (31) konnte am Donnerstag ein Betrug zum Nachteil einer 76-jährigen Frau aus Oer-Erkenschwick vereitelt werden. Als die Dame am Donnerstagnachmittag (02.02.) eine Bank in Recklinghausen aufsuchte und einen fünfstelligen Geldbetrag abheben wollte, wurde die Mitarbeiterin stutzig. Sie sprach die Frau darauf an und informierte die Polizei. Das Bauchgefühl der Mitarbeiterin bestätigte sich und in einem Gespräch mit den Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass die 76-Jährige Opfer eines Betrugs werden sollte. Der eingeforderte Geldbetrag, der nur telefonisch übermittelt wurde, sollte die Begleichung handwerklicher Dienstleistungen (Dacharbeiten) an ihrem Haus sein. Während die Beamten dem Sachverhalt an der Wohnanschrift der Dame weiter auf den Grund gehen wollten, rief der mutmaßliche Betrüger erneut an. Die 76-Jährige nahm das Gespräch in Anwesenheit der Polizei an und vereinbarte ein Treffen zur Geldübergabe am Folgetag. Der Mann (21) aus Erftstadt erschien wie vereinbart und wurde vorläufig fest- und mit zur Wache genommen. Da jedoch keine Haftgründe vorlagen, wurde er später wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen ist von der Aufmerksamkeit der Bankmitarbeiterin beeindruckt: "Die Bankmitarbeiterin hat alles richtig gemacht. Sie war aufmerksam, hat ihrem Bauchgefühl vertraut und der 76-Jährigen damit ihre Ersparnisse gerettet. Zudem konnten wir den mutmaßlichen Betrüger festnehmen, weil die Seniorin am Telefon geistesgegenwärtig war und im Beisein der Polizei weiter mitgespielt hat. Ich bin froh, dass die Ermittler den Mann festnehmen und identifizieren konnten. Nun wird er sich vor der Justiz verantworten müssen. Grundsätzlich ist es bestürzend, wie die Betrügenden immer wieder versuchen, die Bürgerinnen und Bürger mit derartig perfiden Maschen um ihr Geld zu bringen. So eine Tat ist mehr als verwerflich!"

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell