Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Versucher Straßenraub - Mann wehrt sich mit Regenschirm

Recklinghausen (ots)

Auf der Bergstraße - am Fußweg zur Drewerstraße - hat es am Sonntagabend einen versuchten Straßenraub gegeben. Ein 20-jähriger Marler meldete sich bei der Polizei und gab an, auf seinem Heimweg gegen 20.20 Uhr plötzlich von einem unbekannten Mann - mit einem Messer - bedroht worden zu sein. Dabei habe der Täter, der mit einem anderen Mann unterwegs war, Bargeld verlangt. Der 20-Jährige gab nichts heraus und schlug stattdessen die Männer mit seinem Regenschirm in die Flucht. Der junge Mann blieb unverletzt. Nach den unbekannten Personen wird noch gesucht. Sie wurden wie folgt beschrieben: "Haupttäter": Mitte 20, etwa 1,75m bis 1,80m groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, darüber eine dunkelblaue Bomberjacke mit roten Anhängern, helle Hose, dunkle Schuhe. Er rannte über die Bergstraße in Richtung Marl-Zentrum davon. Die zweite Person war ebenfalls Mitte 20, ca. 1,85m bis 1,90m groß, trug ein weißes Oberteil, dunkle Jacke, helle Hose, weiße Schuhe und flüchtete über die Bergstraße in Richtung Marl-Hüls. Wer Hinweise zu den beiden Männern geben kann oder den Vorfall selbst mitbekommen hat, der wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell