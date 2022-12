Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert und verunfallt

Friedrichswerth (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 27-jährige Fahrerin eines Opel befuhr in der zurückliegenden Nacht, gegen 03.15 Uhr, die L1030 von Richtung Friedrichswerth in Richtung Brüheim. In einer Rechtskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kam an einem Baum zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein der 27-Jährigen sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ein entsprechendes Verfahren gegen die Frau wurde eingeleitet. (jd)

