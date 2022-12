LPI-GTH: Einbruch- Zeugensuche

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen zündeten in der zurückliegenden Nacht einen pyrotechnischen Gegenstand in einem Briefkasten in der Straße "Am Sportplatz". Neben dem Briefkasten wurde auch ein Blumenstock beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit ungefähr 300 Euro beziffert. Die Tat ereignete sich gegen 03.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach ...

mehr