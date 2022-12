Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung dreiste Betrugsmasche

Gotha (ots)

Ein 85-Jähriger wurde gestern Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Rollator in der Kantstraße unterwegs, als ihn ein fremder Mann ansprach und ihm glaubhaft machen wollte, er sei früher sein Pfleger im Krankenhaus gewesen. Er erschlich sich mit dieser Geschichte mehr und mehr das Vertrauen des Seniors und begleitete ihn zu dessen Wohnung. Dort schenkte der Unbekannte dem 86-Jährigen anlasslos und ohne Gegenforderung zwei Uhren. In der weiteren Unterhaltung erwähnte der Mann, er sei auf dem Weg zum Flughafen und im "Moment knapp bei Kasse". Daraufhin schenkte der Senior dem Mann 200 Euro in bar. Der Unbekannte verließ dann die Wohnung. Die Polizei Gotha warnt dringend vor dieser Masche und rät, Angehörige entsprechend zu sensibilisieren. Weitere Informationen unter www.polizei-beratung.de und bei ihrer Beratungsstelle der örtlich zuständigen Landespolizeiinspektion. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell