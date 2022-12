Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Ilmenau (ots)

Bereits am 21. September dieses Jahres kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier männlicher Personen im Bereich "Rasen". Ein 37-Jähriger, sowie ein bislang unbekannter Mann gerieten gegen 19.50 Uhr in einen Streit in dessen Folge der Unbekannte körperlich auf den 37 Jahre alten Mann einwirkte. Der unbekannte Mann und eine Frau, welche ihn begleitete, verließen anschließend den Bereich und ließen den Geschädigten verletzt zurück. Der 37-Järhige wurde in der weiteren Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugen zu Täter oder Tatgeschehen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0233921/2022) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell