Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Beifahrer

Hamm-Heessen (ots)

Am Samstag, 26. November, kam es am Kreisverkehr Frielicker Weg / Ahlener Straße / Vogelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Gegen 10 Uhr befuhr ein 71-jähriger Hyundai-Fahrer mit seinem Pkw, vom Frielicker Weg aus, den Kreisverkehr, als ein 27-Jähriger mit seinem Hyundai von der Ahlener Straße in den Kreisverkehr einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein 46-jähriger Beifahrer im Hyundai des 71-Jährigen leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.(mw)

