POL-HAM: Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei Hamm

Hamm-Herringen (ots) - Am Donnerstag, 24. November, zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr, ist in ein Einfamilienhaus an der Buschkampstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter schlugen die Scheibe eines Fensters ein, langten hindurch und öffneten es über den Griff. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten Behältnisse. Zum Diebesgut kann noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise auf verdächtige ...

mehr