Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Hachenburg (ots)

Wie erst einen Tag später bei der Polizei mitgeteilt wurde, kam es am Montag, dem 30.01.2023 zwischen 8 Uhr und 8:25 Uhr zu einer Beschädigung an einem ordnungsgemäß geparkten Ford Fiesta. Der oder die Unfallflüchtige hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz in der Koblenzer Straße den Außenspiegel der Beifahrerseite angefahren. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

