POL-PDMT: Montabaur B49, Schwerer Verkehrsunfall -Presseerstmeldung

Am 30.1.2023 um 18:30h kam es in Wirges in der Breslauer Straße zu einem Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden, es wurde niemand verletzt.

