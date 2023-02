Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Dortmunder prallt gegen Ampelmast

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend kam ein 23-jähriger Dortmunder aus bislang ungeklärter Ursache beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Ampelmast. Der Dortmunder war auf der Konrad- Adenauer- Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und bog dann auf die Bülser Straße ab. Teile des Ampelschirms beschädigten das Auto einer 47-jährigen Bottroperin, die auf der Bülser Straße stand und wartete. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 7.500 Euro. Das Auto des Dortmunders wurde abgeschleppt.

