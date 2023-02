Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kind im Bus gestürzt und leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 11-jähriger Junge aus Castrop-Rauxel stürzte am Donnerstag in einem Bus, als dieser stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß mit einen Auto zu vermeiden. Der 37-jährige Busfahrer aus Oer-Erkenschwick fuhr um 16.30 Uhr auf der Wittener Straße in Richtung Münsterplatz, als eine bislang unbekannte Autofahrerin von der Glückaufstraße auf die Wittener Straße abbog. Dabei kam es beinahe zu einem Unfall. Die Autofahrerin stieg aus, begutachtete das Auto und fuhr dann weiter. Der Busfahrer bemerkte jedoch den verletzten Jungen und informierte die Polizei. Der Unfall wurde aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gefahren. Ermittlungsansätze zur flüchtigen Unfallbeteiligten liegen vor.

