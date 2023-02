Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zugunglück - Kinder betroffen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag informierte die Feuerwehr gegen 18.15 Uhr die Polizei über ein Zugunglück zwischen dem Recklinghäuser Hauptbahnhof und der Haltestelle Ost. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 10-jähriges Kind dabei tödlich verletzt. Ein weiteres 9-jähriges Kind erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnabschnitt ist bis auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die Feuerwehr hat bereits eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt. Aktuell gibt es keine weiteren Hinweise auf weitere betroffene Kinder. Die Angehörigen werden derzeit von Opferschutzbeauftragten betreut. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell