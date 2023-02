POL-RE: Marl: Fahndung nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots) - Nach einer versuchten Brandstiftung auf der Kardinal-Hengsbach-Straße sucht die Polizei Zeugen. Dort hatte es am 24. Januar (Dienstag) gegen 19.30 Uhr an einer Holz-Palette gebrannt. Schlimmeres konnte verhindert werden. Die Palette selbst hatte kein Feuer gefangen. Ganz in der Nähe - ebenfalls an der Kardinal-Hengsbach-Straße - hatte es ...

mehr