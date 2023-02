Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Polizei sucht Zeugen nach versuchter Brandstiftung

Recklinghausen (ots)

Nach einer versuchten Brandstiftung auf der Kardinal-Hengsbach-Straße sucht die Polizei Zeugen. Dort hatte es am 24. Januar (Dienstag) gegen 19.30 Uhr an einer Holz-Palette gebrannt. Schlimmeres konnte verhindert werden. Die Palette selbst hatte kein Feuer gefangen. Ganz in der Nähe - ebenfalls an der Kardinal-Hengsbach-Straße - hatte es wenige Tage zuvor Sachbeschädigungen gegeben. Dabei wurden mehrere Pflanzkübel und eine Holzlaube beschädigt (Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5424273). Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist möglich und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell