Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Brand in Datteln mit verletzten Personen

Recklinghausen (ots)

Am 1. Februar 2023 gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand an der Castroper Straße in Datteln in Kenntnis gesetzt.

In einem Mehrfamilienhaus ist im Keller aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr mussten vereinzelte Anwohnerinnen und Anwohner über die Drehleiter gerettet werden. Eine 29jährige Frau aus Datteln knickte um und verletzte sich dadurch, ihr Ehemann (27 Jahre alt) erlitt eine Rauchgasintoxikation. Beide wurden einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Das vom Brand betroffene Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Feuerwehr organisierte eine vorübergehende Unterbringung der Anwohnerinnen und Anwohner.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Castroper Straße in Höhe der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht absehbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell