POL-RE: Gladbeck: Unbekannter gibt sich als Handwerker aus - Bargeld und Uhren gestohlen

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann gab sich am Dienstagvormittag an der Haustür einer Seniorin an der Humboldtstraße als Wasserwerker aus. Er erklärte Arbeiten in der Küche und im Badezimmer durchführen zu müssen. Die Frau begleitete ihn durch die Wohnung. Als der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Frau fest, dass Bargeld, mehrere Armbanduhren und eine EC-Karte fehlten.

In solchen und ähnlichen Fällen lenkt einer der Täter die Bewohner ab, während ein zweiter unbemerkt in die Wohnung gelangt und nach Beute sucht. Ob im vorliegenden Sachverhalt ein zweiter Täter in der Wohnung war, ist unbekannt.

Personenbeschreibung: ca. 1,75m groß, stämmige Figur, Brille, Arbeitskleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

