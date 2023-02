Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahndung mit Foto nach Ladendiebstahl

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 28.10.2022 gegen 17.30 Uhr kam es in Oer-Erkenschwick durch einen unbekannten Tatverdächtigen zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt auf der Stimbergstraße. Hierbei wurden Parfums in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags entwendet.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/97480

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell