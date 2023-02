POL-RE: Dorsten: Doppelt so schnell wie erlaubt - Polizei erwischt Raser

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Dienstag um 07.25 Uhr erlitt ein Marler schwere Verletzungen. Der 76-jährige Autofahrer aus Marl stand an der Rotlicht zeigenden Ampel auf der Heyerhoffstraße und wollte nach rechts, auf den Lipperweg abbiegen. Als die Ampel auf Grün sprang fuhr er geradeaus, über die Kreuzung hinweg, und kollidierte mit einem Baum. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gefahren. Ein ...

