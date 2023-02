Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 17-Rollerfahrerin weicht Auto aus und stürzt

Recklinghausen (ots)

Als eine 41-jährige Autofahrerin von der Johannstraße auf die Bahnhofstraße abbog, wich eine 17-jährige Rollerfahrerin, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Südosten fuhr, dem Auto aus und stürzte. Die 17-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es kam zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der Unfall ereignete sich am Donenrstag um 07.45 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell