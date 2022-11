Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in der Halloween-Nacht

Gerolstein (ots)

In der Halloween-Nacht verschmutzten bisher unbekannte Täter durch Eierwürfe gegen die Hauswand das Anwesen eines Geschädigten in der Waldstraße in Gerolstein.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

