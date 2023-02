Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Dorstenerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kurt-Schumacher-Straße wurde am Donnerstagabend (23 Uhr) eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin aus Dorsten schwer verletzt. Sie fuhr auf dem Fahrradweg der Borkener Straße in Richtung Süden. Zum selben Zeitpunkt bog ein 21-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto von der Kurt-Schuhmacher Straße nach rechts, auf die Borkener Straße ab. Autofahrer und Zweiradfahrerin stießen im Einmündungsbereich zusammen. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsteam transportierte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.300 Euro.

