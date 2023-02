POL-RE: Recklinghausen: Kind beim Queren der Fahrbahn angefahren

Recklinghausen (ots) - In Haltern wurde am vergangenen Wochenende in drei Kindergärten eingebrochen. Betroffen waren Einrichtungen auf der Conzeallee, dem Hennewiger Weg und der Straße Richthof. Die Tatzeit liegt zwischen dem späten Freitagnachmittag und Montagmorgen. Der oder die unbekannten Täter hebelten Türen bzw. Fenster auf, um herein zu kommen. Teilweise wurden auch im Inneren Bürotüren aufgebrochen und ...

