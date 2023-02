Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto nach räuberischem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 01.08.2022 gegen 11.35 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger aus einem Geschäft an der Hochstraße in Gladbeck diverse Waren. Um im Besitz der Beute zu bleiben, schlug der Tatverdächtige mit seinem beschienten rechten Arm gegen den Kopf einer Mitarbeiterin. Diese wurde durch den Schlag schwer verletzt. Im weiteren Verlauf seiner Flucht schlug er einer weiteren Mitarbeiterin, welche sich in den Fluchtweg gestellt hatte, ebenfalls gegen den Kopf. Diese Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.

Fotos des Tatverdächtigen und eine genauere Beschreibung finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/97877

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell