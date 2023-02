Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen wollte am Montagabend (21:10 Uhr) von der Bochumer Straße aus nach links in die Grullbadstraße einbiegen. Dabei stieß er mit einem 35-jährigen Motorradfahrer aus Recklinghausen zusammen. Der Motorradfahrer wollte von der Grullbadstraße in die Bochumer Straße einbiegen. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht - ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus. Außerdem entstand 3.500 Euro Sachschaden.

