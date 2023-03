POL-PDPS: Windböe legt Verkehr lahm

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, wurde die Polizei über einen Zechpreller in einer Gaststätte in der Schloßstraße informiert. Seine Rechnung in Höhe von 55 Euro konnte und wollte er nicht bezahlen. Außerdem wollte er die Gaststätte nicht verlassen. Bei dem Versuch, dessen Identität festzustellen, wurden die Beamten bedroht und beleidigt. Außerdem begann er, zu schlagen und zu treten. Er wurde zu ...

mehr