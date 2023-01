POL-LB: Leonberg-Ramtel: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0, sucht Zeugen, die zwischen Dienstag 18.00 Uhr und Mittwoch 10.00 Uhr in der Königsberger Straße in Ehningen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Dort stand ein Dacia am Straßenrand, den ein bislang noch unbekannter Täter an mehreren Stellen zerkratzte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

