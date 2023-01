Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfahrtsunfall in Konrad-Adenauer-Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 20:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße und der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen zu einem Vorfahrtsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-jährige VW-Lenkerin befuhr die Rudolf-Harbig-Straße von der Rosenstraße kommend, um in der Folge die bevorrechtigte Konrad-Adenauer-Straße geradeaus zu überqueren. Beim Einfahren in die Kreuzung überah sie vermutlich eine von rechts kommende 33-jährige Skoda-Lenkerin, wodurch es zur Kollision der beiden Pkw kam. Durch den Aufprall lösten die Seitenairbags des Skoda aus. Die 33-jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

