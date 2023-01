Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Rotlichtunfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14:00 Uhr im Einmündungsbereich der Berliner Straße und der Herrenberger Straße in Böblingen ereignete. Ein 21-jähriger Audi-Lenker wartete zunächst auf der Berliner Straße an einer roten Ampel der Linksabbiegespur und fuhr dann vermutlich trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kollidierte er mit einem 32-jährigen BMW-Lenker, der zeitgleich auf der Herrenberger Straße, mutmaßlich bei Grün, in Richtung Böblinger Innenstadt fuhr. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von den Fahrspuren abgewiesen, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeuglenker wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

