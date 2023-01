Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Unfall in Gartenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr meldete eine 21-jährige VW-Lenkerin einen Verkehrsunfall in der Gartenstraße in Korntal-Münchingen, im Bereich der Bergstraße. Die junge Frau touchiert mit ihrem VW Polo beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw. Nachdem sie ihr Fahrzeug abstellte und zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, befand sich der unfallbeteiligte Pkw, vermutlich ein schwarzer Mercedes mit Esslinger Kennzeichen (ES-), nicht mehr vor Ort. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro im Bereich der Beifahrertür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des unfallbeteiligten Mercedes, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 94490, zu melden.

