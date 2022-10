Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 57-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt #polsiwi

Netphen-Hainchen (ots)

Am Freitag (30.09.2022) ist es gegen 17:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße "Stückeplätze" in Netphen-Hainchen gekommen. Eine 77-jährige VW-Fahrerin wollte vom Straßenrand anfahren. Sie übersah einen zeitgleich an ihrem Auto vorbeifahrenden 57-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Pedelec-Fahrer stürzte. Der 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen nach entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell