Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 16. Januar 2022 VU mit Roller und Pferd

Cuxhaven (ots)

Bereich Cuxhaven

Verkehrsunfall zwischen Roller und Pferd

Cuxhaven. Am 15.01.2022, gegen 12.52 Uhr, kam es im Berenscher Weg, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h beträgt, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pferd. Die 18-jährige Reiterin aus Cuxhaven ritt auf ihrem Pferd in Richtung Nordheimstraße. Ihr entgegen kam eine 49-jährige Rollerfahrerin aus Cuxhaven. Bei der Vorbeifahrt erschrak das Pferd, drehte sich mit seinem Hinterteil zum Roller und berührte die Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Pferd und Reiterin blieben unverletzt.

