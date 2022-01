Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines hochwertigen Autoradios

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Zeit vom 01.01.2022 - 12:00 Uhr bis 02.01.2022 - 16:30 Uhr entwendeten bisher unbekannter Täter das Einbauradio aus einem PKW Alfa Romeo, welcher am Straßenrand in der Brucknerstraße in Cuxhaven geparkt war. Möglicherweise löste der unbekannter Täter hierbei die Alarmanlage des Fahrzeugs aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell