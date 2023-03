PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Räuber nehmen Kappe an sich +++ Falsche Polizisten halten Pkw an und rauben Geldbörse +++ Jugendliche schießen mit Schreckschusswaffe im Wald +++ Einbrecher zugange +++ Auffahrunfall Höhe MTZ

Hofheim (ots)

1. Kappe von Gruppe geraubt,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Mittwoch, 01.03.2023, 19:50 Uhr

(fh)Am Mittwochabend soll eine Gruppe junger Männer einem Jugendlichen in Hofheim eine Base-Cap geraubt haben. Den Angaben des 15 Jahre alten Bad Sodeners zufolge sei er auf einem Gehweg in der Straße "Alte Bleiche" auf eine dreiköpfige Gruppe gestoßen, die ihn festgehalten und geschlagen hätten. Einer der Unbekannten habe daraufhin ein Messer aus der Tasche geholt, dieses vorgezeigt und ihn so dazu bewegt, seine Kappe der Marke "Gucci" auszuhändigen. Im Anschluss sei die Gruppe in Richtung Bahnhof geflüchtet. Während der Fahndungsmaßnahmen konnten die Räuber nicht mehr angetroffen werden. Es soll sich laut dem Geschädigten um drei dunkelgekleidete Männer im Alter von 20-25 Jahren gehandelt haben, die sich untereinander in einer arabischen Straße unterhalten hätten. Die besagte Gruppe könnte zuvor im nahegelegenen Chinon-Center durch ihr Verhalten aufgefallen sein.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen denen die Gruppe rund um das Chinon-Center aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Falsche Polizisten halten Pkw an und rauben Geldbörse, A 3, Fahrtrichtung Würzburg, Höhe Autobahnkreuz Wiesbaden, unmittelbar zwischen den Abfahrten A 66 (Wiesbaden) und A66 (Frankfurt) Montag, 27.03.2023, 14:50 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag gaben sich zwei Räuber auf der A 3 in Höhe des Wiesbadener Kreuzes als Polizisten aus, fingierten eine Polizeikontrolle und raubten anschließend die Insassen eines Transporters aus. Den Angaben des Geschädigten zufolge, befuhr dieser mit weiteren Personen gegen 14:50 Uhr mit einem blauen Fiat Ducato mit slowakischer Zulassung (SK) die A 3 von Köln nach Würzburg. Vor dem Wiesbadener Kreuz habe ihnen der Beifahrer eines parallel fahrendenden Mercdes eine Polizeimarke an dessen Fensterscheibe gehalten und ihnen damit zu verstehen gegeben, dass man dem Fahrzeug folgen solle. Im Glauben daran, dass es sich bei dem Mercedes um ein ziviles Polizeifahrzeug handeln würde, sei der slowakische Fahrer dem Mercedes bis auf einen Standstreifen auf der Parallelfahrbahn des Wiesbadener Kreuzes auf der A 3 unmittelbar zwischen den Abfahrten zur A66 nach Wiesbaden und Frankfurt gefolgt. Dort sei ein vermeintlicher Polizist ausgestiegen und habe sich im weiteren Verlauf der "Kontrolle" in englischer Sprache Bargeld aushändigen lassen. Darüber hinaus habe er dem Fahrer dessen Geldbörse gewaltsam aus der Hand gerissen und sei gemeinsam mit seinem Komplizen in Richtung A 3 davongefahren. Im Anschluss meldete der Geschädigte den Sachverhalt bei einer Polizeistation.

Der vermeintliche Polizist soll "südländisch" ausgesehen haben, etwa 35 Jahre alt gewesen sein und eine schwarze Kappe mit roter Aufschrift sowie schwarze Stiefel getragen haben. Weiterhin habe er einen Drei-Tage-Bart gehabt. An der Mercedes-Benz C-Klasse sollen deutsche Kennzeichen angebracht gewesen sein. Das Baujahr wurde mit circa 2003 angegeben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu der vermeintlichen Kontrolle und dem Mercedes machen können und bittet diese, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Jugendliche schießen mit Schreckschusswaffe im Wald, Eppstein, Theodor-Fliedner-Weg, "Jähenberg" Mittwoch, 01.03.2023, 19:40 Uhr

(fh)Am Mittwochabend schossen Jugendliche in einem Eppsteiner Waldstück mit einer Schreckschusswaffe umher und sorgten so für einen Polizeieinsatz. Gegen 19:40 Uhr meldeten sich mehrere Anwohner Eppsteins bei der Polizei, da sie aus Richtung des "Jähenberg" oberhalb des Bahnhofs Knallgeräusche vernommen hatten. Als daraufhin Polizeistreifen an der beschriebenen Stelle eintrafen, konnte eine Gruppe Jugendlicher festgestellt werden, die beim Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen. Den Beamten gelang es einen Beteiligten aus der Gruppe zu kontrollieren und mehrere Schreckschusshülsen aufzufinden. Weiterhin wurde in den vor Ort zurückgelassenen Rucksäcken der Gruppe Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass von einem Mitglied der Gruppe mit einer Schreckschusswaffe in den angrenzenden Wald geschossen wurde. Der mutmaßliche Schütze, ein 17-Jähriger Eppsteiner konnte ermittelt werden. Bei einer Durchsuchung seines Zimmers konnte die Waffe nicht aufgefunden werden. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Auch der Besitzer der Drogen wird sich nun in einem Verfahren verantworten müssen.

4. Einbrecher steigen ein,

Hofheim-Diedenbergen, Rhönstraße, Dienstag, 28.02.2023, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 01.03.2023, 10:50 Uhr

(sun)Zwischen Dienstag und Mittwoch brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Hofheim-Diedenbergen ein. Die Einbrecher hatten sich im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr am Dienstag und 10:50 Uhr am Mittwoch auf das umfriedete Grundstück in der Rhönstraße begeben und im rückwärtigen Bereich sowohl ein Schlafzimmerfenster, als auch eine Terrassentür eingeschlagen. Über diese Wege gelangten die Täter in das Anwesen und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Bislang ist noch nicht bekannt, ob die Einbrecher auch an Diebesgut gelangten. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

5. Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen, Sulzbach, L 3266, Mittwoch, 01.03.2023, 15:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3266 bei Sulzbach eine Karambolage mit vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 15:45 Uhr befuhren vier Fahrzeuge, ein Opel Corsa, ein VW Transporter, ein Tesla sowie ein VW Caddy die Landesstraße von Sulzbach nach Frankfurt. Kurz vor der Abfahrt des Main-Taunus-Zentrums mussten die Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer des VW Caddy, ein 75 Jahre alter Mann, reagierte offensichtlich zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Tesla auf, der wiederum auf den Transporter geschoben wurde. Dieser stieß dann gegen den vorausfahrenden Corsa. Bei der Kollision verletzte sich der Unfallverursacher leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl sein Fahrzeug, als auch der Tesla waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen summiert sich auf knapp 30.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell