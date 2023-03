Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierende Person

Dahn (ots)

Am Montag, 13.03.2023, im Zeitraum zwischen 16.05 Uhr und 16.45 Uhr trat ein 31-jähriger Mann in Dahn, Pirmasenser Straße, dortige Bushaltestelle mehrfach polizeilich in Erscheinung, als er zuerst einen Busfahrer bedrohte, beleidigte und sich widerrechtlich Zutritt in den Bus verschaffte. Nachdem er den Bus verlassen und sich anscheinend beruhigt hatte, riss er an der Haltestelle den Fahrplan samt Halterung aus der Verankerung. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen und dem Mann ein Platzverweis erteilt. Gegen diesen verstieß er erneut um 16.45 Uhr, als er zur Bushaltestelle zurückkehrte und die zuvor herausgerissenen Teile der Fahrplanhalterung in Richtung der vorbeifahrenden Fahrzeuge warf. Ob hierbei Fahrzeuge beschädigt wurden, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eventuell geschädigte Fahrzeugführer möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 in Verbindung setzen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell