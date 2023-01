Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Feuerwehr bekämpft Heizungsbrand in Schreinerei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Finnentrop (ots)

Eine Person wurde am Sonntagabend bei einem Heizungsbrand in Finnentrop - Weringhausen verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Eine Heizungsanlage in einer Schreinerei war in Brand geraten. Durch eine umgehende Brandbekämpfung mit mehreren Trupps im Innenbereich konnte die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung innerhalb des Betriebes verhindern. Die 50 Einsatzkräfte der Einheiten Bamenohl, Finnentrop, Heggen und Lenhausen waren ab 19 Uhr gemeinsam mit DRK OV Attendorn, Rettungsdienst und Polizei für rund vier Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell