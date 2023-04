Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer gerät gegen Bordstein - Reifen geplatzt (23.04.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag gegen einen Bordstein geprallt und liegen geblieben. Ein 28-Jähriger war gegen 01:30 Uhr mit einem Toyota Yaris auf der Alpenstraße in Richtung Ekkehardstraße unterwegs. An der Kreuzung geriet der junge Mann mit seinem Wagen gegen den Bordstein, woraufhin der vordere rechte Reifen platzte. Ein bei dem 28-Jährigen durchgeführter Alkohol-Test ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Der junge Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

