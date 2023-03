Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei brennende Müllcontainer - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend, 19. März, zwischen 20.25 Uhr und 20.45 Uhr, zwei Müllcontainer an der Straße "Zum Torksfeld" in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand: Durch die Flammen wurden beide Müllcontainer vollständig zerstört, der Putz einer dahinter befindlichen Gartenmauer wurde ebenfalls beschädigt.

Ein Anwohner hat während der Tatzeit vier Jugendliche im Bereich der Müllcontainer gesehen, die sich dort aufgehalten haben. Dabei soll es sich um zwei Mädchen und zwei Jungen handeln, die alle dunkle Kleidung trugen. Eines der Mädchen war etwa 1,50 Meter bis 1,60 Meter groß.

Die Höhe des Sachadens steht noch nicht fest.

Hinweise zu dem Brand und den Jugendlichen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

