POL-HAM: Kleinkraftrad durch Unbekannte in Brand gesetzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein Mann hat am Donnerstag, 16. März, in einem Café an der Weststraße lautstark randaliert und einen Mitarbeiter sowie einen Polizisten angegriffen. Gegen 17.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Kurz zuvor habe ein 61 Jahre alter Gast randaliert, woraufhin ein 19-jähriger Mitarbeiter den Hammer aufforderte, die Lokalität zu verlassen. ...

mehr