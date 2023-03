POL-HAM: Randalierer greift Café-Mitarbeiter und Polizisten an

Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Dienstagabend, 14. März, gegen 23.30 Uhr, an der Soester Straße Ecke Alte Soester Straße ein Verkehrsschild umgefahren und ist anschließend geflüchtet. Das Auto ist vermutlich von der Alten Soester Straße nach links in die Soester Straße abgebogen. Im Kurvenbereich fuhr das Fahrzeug dann gegen das Schild und riss es aus dem Boden. An der Unfallstelle ...

mehr