Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher in Wadern

Wadern (ots)

Am 22.10.2022 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:55 Uhr wurde in Wadern in der Verlängerung der Straße "Christianenberg" ein geparkter Pkw durch ein anderes, vorbeifahrendes, Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte Pkw stand zum Unfallzeitpunkt unterhalb des Sportplatzes, auf dem an diesem Tage eine Veranstaltung stattfand. An dem beschädigten Pkw konnten Hinweise auf ein weißes Fahrzeug erlangt werden. Die Polizeiinspektion ermittelt Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel.Nr. 06871/90010.

