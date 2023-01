Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Marktstraße; Tatzeit: 21.01.23, ca. 02.30 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag wurden Zeugen durch den akustischen Alam auf den Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Ahauser Innenstadt aufmerksam. Noch unbekannte Täter hatten die Eingangstür eingeschlagen und eine Vielzahl Mobiltelefone entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell