Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Taschendiebstahl

Verdächtige festgestellt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße; Tatzeit: 20.01.23, ca. 15.00 Uhr;

Am Freitagnachmittag stellte eine Kundin eines Warenhaues für Textilien an der Coesfelder Straße gegen 15.00 Uhr an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen worden war. Bei Betreten des Geschäftes hatte sie noch überprüft, dass sich die Geldbörse in der Tasche befand. Während des Aufenthaltes in dem Geschäft waren ihr zwei Personen, eine junge Frau und ein junger Mann, mehrmals ziemlich nah gekommen. Die Geschädigte informierte die Polizei und gab gegenüber den Beamten an, dass nach der Tatfeststellung und dem Eintreffen der Polizei niemand das Geschäft verlassen habe. Die Beamten überprüften eine 19-Jährige und einen 22-Jährigen, beide in Ahaus aufhältig, da diese sich in dem Geschäft verdächtig verhielten. Es handelt sich nach Angaben der Geschädigten um die Personen, die ihr zuvor mehrfach nahe gekommen waren. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes gab an, dass sich die Beiden bereits seit ca. einer Stunde in dem Geschäft aufhielten. Aufgrund der Sprachbarriere erfolgte die Konversation mittels eines Übersetzungsprogramms. Die Verdächtigen wiesen eine Tatbeteiligung von sich und ließen sich freiwillig durchsuchen. Die Geldbörse wurde dabei nicht aufgefunden - auch eine Absuche in dem Geschäft verlief ohne Erfolg. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell