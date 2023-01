Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - In Firmentransporter eingedrungen

Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Schulstraße;

Tatzeit: zwischen 19.01.2023, 17.30 Uhr, und 20.01.2023, 06.30 Uhr;

Baumaschinen haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Groß Reken aus einem Firmenwagen entwendet. Der Transporter stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Schulstraße. Um ins Innere zu gelangen, machten sich die Täter gewaltsam an der Fahrertür zu schaffen. Sie entwendeten ein Stromaggregat, eine Rüttelplatte "Wacker Stampfer" sowie einen Bohrhammer "Hilti TE 72". Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell